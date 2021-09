Padre de 12 hijos muere de Covid-19 tras no encontrar un equipo de ventilación mecánica

Los familiares y amigos de Reed Hickson, un padre de 12 hijos de Texas, Estados Unidos, buscaban una máquina de Oxigenación por Membrana Extracorpórea que podía salvarle la vida, pero el hombre falleció por complicaciones de Covid-19 antes de que pudieran conseguirla.

Hickson, de 49 años, murió la noche del lunes 20 de septiembre de 2021, tras ingresar a la unidad de cuidados intensivos luego de visitar por segunda vez un hospital en el plazo de veinte días desde que dio positivo para el virus, detalló People en Español.

La esposa de Hickson, Gina, de 29 años, pidió ayuda a través de las redes sociales. “Todavía necesito una cama con capacidad de oxigenación por membrana extracorpórea. ¡Solo necesito una!”, escribió la mujer en Facebook el 19 de septiembre, asegurando que esta era la “única oportunidad” de que su esposo sobreviviera.

Desafortunadamente, tan solo un día después de que Gina pidió ayuda, tuvo que anunciar la muerte de su esposo. “Lo más difícil que he hecho en mi vida fue volver a casa y decirles a mis bebés que su papá no volvería”, expresó.

