Un adorable gato se queda dormido contra una pared y desata una ola de memes

Un adorable gato se ha convertido en un meme por una particular postura que utilizó para dormir contra una pared, viralizándose en poco tiempo.

El usuario de twitter @necode97, fue quien publicó la foto del felino durmiendo de una forma tan particular que no tardó en hacerse viral y por supuesto, los memes no se hicieron esperar.

La publicación fue el 6 de septiembre y hasta el momento, cuenta con casi 440 mil "me gusta" en dicha red social, además de ser compartido más de 100 mil veces.

Con los ojos cerrados, mostrando la panza y una patita sobre la otra, se le ve al gato en una pose tan relajada que algunos lo compararon cuando "los papás se acuestan en el sofá" o "gato con reacción adversa a la vacuna contra el coronavirus", señalaron otros ingeniosos, imitando situaciones cotidianas.

Es por ello que una ola de memes se ha desatado con el gato y su forma tan divertida de tomar una siesta.

Revisa aquí los mejores memes: