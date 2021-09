Mujer fue hallada en una zona donde solo habitan osos y jabalíes: Ni siquiera recordaba su nombre

Una mujer que llevaba varios días varada en la isla de Krk, en Croacia, fue encontrada por un pescador luego de estar días varada en una zona exclusiva de osos y jabalíes.

"Es extraño que estuviera en esa área. Es una parte de la bahía extremadamente inaccesible, con rocas terriblemente afiladas, literalmente navajas que cortan la goma de los zapatos", señaló un lugareño al sitio de noticias local 24Sata.

¿Cómo la encontró?

Entre las rocas, un pescador encontró a una mujer y decidió llamar a los rescatistas para que fuesen a su encuentro, informó The Sun.

Para poder salvarla, se requirió un equipo especializado que se desplazó en vehículos todoterreno, además de caminar varios kilómetros para poder rescatarla.

Sufría de amnesia

La mujer, de aparentes 60 años, hablaba inglés perfectamente, pero no responder cuando le preguntaron su nombre o de qué país era. Asimismo, tampoco portaba algún documento de identificación.

Los rescatistas señalaron que la mujer logró sobrevivir varias noches, a pesar de que existía el inminente peligro de osos y jabalíes merodeando por el lugar.

"No hay vida ni animales excepto tal vez jabalíes u osos que saben nadar hasta aquí en busca de comida, pero esto es raro porque no hay comida, nada. Una mujer de esa edad ciertamente no podría nadar esa distancia, necesitaría una fuerza excepcional", sostuvo.

Actualmente, la mujer permanece hospitalizada debido a que fue encontrada con signos de deshidratación.