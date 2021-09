Estados Unidos obligará a empresas a vacunar o realizar tests cuando tengan más de 100 trabajadores

Mediante una orden emitida por el gobierno de Joe Biden, se exigirá la vacunación o pruebas de COVID semanales a todas las empresas que cuenten con una cantidad igual o mayor a los 100 empleados.

Esto en el marco de las nuevas medidas que ha tomado la Casa Blanca para derrotar a la variante delta del coronavirus, que ha generado una ola de contagios en los Estados Unidos.

Las empresas deben "asegurarse de que su fuerza laboral esté completamente vacunada o exigir a los trabajadores que no se vacunen que obtengan un resultado negativo en la prueba al menos una vez por semana", indicaron desde la Casa Blanca.

Se espera que la medida afecte a unos 80 millones de personas y se sumará a la existente extensión de la obligatoriedad de vacunación para los empleados federales y todos aquellos que trabajen en hospitales y reciban reembolsos federales de atención médica.

Respecto a lo mencionado, y según consigna CNN, el Departamento de Trabajo estará a cargo de monitorear a todas las empresas que deban cumplir con esta medida, a fin de asegurarse de que sus trabajadores se encuentren vacunados o sean examinados, al menos una vez por semana. En caso de que las empresas incumplan esta ordenanza, arriesgan multas que alcanzarían los miles de dólares, por cada empleado sin vacuna y/o testeo.

Además, el presidente Biden planea firmar una orden ejecutiva que dejaría sin vigencia la opción de los empleados del gobierno estadounidense de someterse a pruebas regularmente para comprobar el no estar contagiados. Esta orden en su lugar, obligaría a todos los empleados del gobierno a que se vacunen contra el COVID, además de ordenar la aplicación del mismo estándar a los empleados de los contratistas que hacen negocios con el gobierno federal.

Otra exigencia proveniente desde Biden, será que se vacunen 300.000 profesores pertenecientes a los programas federales de Head Start, junto con esto les pedirá a los gobernadores que exijan la vacunación para maestros y personal escolar, en los colegios de sus respectivos estados.

Por último, exigirá la completa vacunación de los trabajadores de la salud, en clínicas, hospitales, instalaciones de atención domiciliaria y centros de diálisis en todo el país, que reciban fondos de Medicare y Medicaid. Esperando que el número de trabajadores vacunados alcance los 17 millones.

I’m instructing the Department of Labor to require all employers with 100+ employees to ensure their workforce is fully vaccinated — or show a negative test at least once a week.



Some of the biggest companies have already required this: United, Disney, Tyson, and Fox News.