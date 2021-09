¿Habrá caído un meteorito?: Conmoción por gigantesca roca que apareció de la nada en Colombia

¿Qué pasó?

Conmocionados se encuentran los habitantes de Barranquilla, en Colombia, luego de la repentina aparición de un supuesto meteorito, específicamente, en el barrio Villas de San Pablo.

El extraño suceso sorprendió este miércoles a los vecinos de ese sector, puesto que hasta el momento nadie vio ni escuchó si la roca cayó del cielo, de otro lugar o si alguien la puso ahí, consigna Caracol.

Todo generó aún más incertidumbre luego que se verificara que esta roca tenía algunos dibujos hechos con pintura blanca.

¿Un meteorito?

Las respectivas autoridades se trasladaron hasta el lugar donde estaba esta roca y procedieron a acordonar el área para así estudiar el hallazgo, informa El Heraldo Colombia.

Cabe mencionar que desde un principio se comenzó a especular sobre la procedencia de este fenómeno y muchos apuntaron a un supuesto meteorito, debido a su extraña aparición.

El Heraldo Colombia

Ante la curiosidad, varias personas se acercaron hasta allí y rodearon el objeto, mientras un helicóptero de la policía sobrevolaba la zona en caso de emergencia.

Incluso, algunos llegaron con herramientas para poder llevarse un pedazo de este supuesto meteorito, indica Blu Radio.

Blu Radio

Luis Rodríguez, vecino de la zona, se refirió a este evento y expresó que "no se escuchó ningún ruido. En la mañana que me levanté y vi la piedra, dicen que cayó del cielo. Supuestamente dicen que cuando cayó iba prendida en llamas, pero yo no la vi".