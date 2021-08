Casi a los 40 años descubre que es un bebé robado y se reencuentra con su madre biológica

Jordi es un joven español de 41 años que en medio de la búsqueda de su inscripción de nacimiento, descubrió la verdadera historia de su origen.

Ocurrió en 2014, momento en el que la vida del joven de Cataluña dio un vuelco inesperado. Tras postular a un nuevo puesto de trabajo, para el que le pedían tener certificado de nacimiento, tuvo que ir al registro y ahí fue que descubrió que su documento de nacimiento estaba completamente en blanco.

"Vila de Gracia, 18 de agosto de 1977, la foto que me hizo el Papa cuando me recogieron. La mama estaba tan emocionada, tres abortos y depresión en el exilio, que me tuvo que coger en brazos el abuelo, no cabía en el orgullo de su último nieto, siempre me repetía 'sé buen gitano'", comenzó narrando su historia el joven a través de su cuenta de Twitter.

Después de conocer que no existía registro de su nacimiento, le comentaron que: "es normal en el caso de las personas adoptadas". Pensando que se trataba de un error, fue a la que era su casa a buscar respuestas, donde sus padres adoptivos le contaron la verdad.

Al descubrir esto a Jordi se le vino el mundo abajo. Sintió que había vivido en una mentira constante y comenzaron a aflorar cada vez más incógnitas.

Ahí fue cuando comenzó a buscar a su madre biológica, con la que finalmente se reencontraron.

"Te encuentras que lo que te han contado de tu historia familiar no es la realidad completa, la madre no me volvió a ver hasta 39 años después” relata el joven.

Versión de la madre biológica

La mujer que lo dio a luz, madre biológica de Jordi, comenta que le hicieron creer en una congregación religiosa que su bebé había fallecido, que es lo que se solía hacer en los casos de bebés robados.

La mujer nunca se imaginó que la información que le habían dado pudiese ser mentira. Sin embargo, tras años de la búsqueda de Jordi por su madre, lograron reencontrarse.

"Fue emocional y afortunadamente hemos podido compartir unos momentos de vida”, explica el joven de 41 años, que ahora se encuentra en búsqueda de su padre biológico, de quien tiene poca información. Por el momento, solo sabe que es de origen colombiano.

Ver cobertura completa