Anciana mata a su esposo tras retroceder su vehículo mientras él limpiaba el parabrisas trasero

Pat Faulkner, una anciana de 93 años del Reino Unido, acabó accidentalmente con la vida de su esposo Harold Faulkner, de 98, luego de que retrocediera mientras él estaba limpiando el parabrisas trasero del vehículo.

Según una declaración escuchada por el tribunal forense de Somerset, el jueves 26 de agosto de 2021, la mujer atropelló a su esposo en un fatal accidente que ocurrió, en enero del mismo año, en la entrada de su casa, ubicada en el pueblo South Petherton, en el condado de Somerset, Inglaterra, detalló el Daily Mail.

La secretaria jubilada retrocedió su Nissan Micra automático por el sendero de entrada de aproximadamente ocho metros de largo, donde chocó contra su esposo, quien murió a causa de sus heridas luego de quedar atrapado debajo del vehículo.

El esposo de la anciana, un ingeniero jubilado, estaba tratando de despejar la niebla o la condensación acumulada en el parabrisas trasero del vehículo cuando fue atropellado, de acuerdo al informe de la investigación revelado por el tribunal.

No obstante, las autoridades no consiguieron determinar si la señora Faulkner no miró por los espejos retrovisores, cometió un error, si no pudo ver a su esposo atrás del automóvil debido a la condensación en la ventana trasera o si él estaba arrodillado.

Anciana renunció a su licencia de conducir

El día del accidente el clima estaba despejado, con el sol aún en el cielo y el vehículo no presentó ningún tipo de defecto, corroboró la investigación.

La anciana relató a la policía que su esposo se encontraba en una conversación con un vecino mientras limpiaba la condensación de una ventana abierta del automóvil. Sin embargo, las autoridades dijeron que el relato era confuso. “Fue todo un misterio. Miré por ambos espejos”, aseguró la mujer.

Por su lado, los investigadores asumen que el hombre estaba limpiando la condensación de la ventana trasera con una esponja amarilla, pero tras limpiar solo la mitad de la ventana, su esposa no logró verlo a través de la otra mitad sin limpiar.

El señor Faulkner falleció por asfixia y trauma en el pecho tras quedar atrapado debajo del automóvil. Su esposa, contra quien no se presentaron ningún tipo de cargos, renunció a su licencia y nunca más volverá a manejar.

