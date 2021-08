"Si un día no estoy, mami los ama con su vida": mujer deja emotivo mensaje a hijos tras ser agredida por expareja

Días difíciles son los que vive Rocío, luego de haber sido brutalmente agredida por su expareja el viernes pasado, cuando se encontraba saliendo desde un instituto ubicado en el centro de Salta, Argentina.

Fue Mauricio Bonifacio quien la estaba esperando a pocas cuadras y quien la terminó atacando con golpes de puño e incluso intentó ahorcarla. Pese a esta dramática escena, un transeúnte logró interferir y hacer que el agresor huyera del lugar.

Sin embargo, para la mujer no todo acabó allí, ya que tras el violento actuar del victimario estuvo internada, luego del temor que le ocasionó el casi haber perdido su vida, consigna Crónica.

El relato de la afectada

Rocío es una auxiliar maestra jardinera y además tiene dos pequeños hijos junto al individuo, quien solo tiene 22 años. Hace pocos días, la mujer accedió a contar en redes sociales detalles de ese tormentoso momento que vivió.

"Estoy pasando una situación muy fea. Hace cuatro años me separé de una porquería que siempre me golpeaba. Solo era un mantenido. Yo en ese momento cobraba la asignación por embarazo porque estaba embarazada de mi hijo y él se gastaba toda esa plata. A veces no teníamos para comer. Él siempre me quitaba todo", comentó la víctima.

En este contexto, aclaró que no es la primera vez que había sido agredida por el sujeto y que incluso estuvo a punto de perder a sus hijos en gestación producto del maltrato: "En mis dos embarazos estuve a punto de perder mis dos hijos por los golpes que él me generaba".

"Los amo con locura"

Hoy en día, Rocío vive complejos momentos y está aterrorizada, no solo por su expareja, sino también por la actual pareja de él, quien según ella la agredió anteriormente. Por esta razón, la afectada decidió compartir un posteo en redes sociales dedicado a sus hijos.

"Los veo y no puedo creer la fuerza que me dan para seguir de pie luchando contra todo. Son las dos personitas que amo, mis dos hombrecitos, mis dos príncipes. Los amo con locura", manifestó.

De acuerdo a lo anterior, sostuvo que "sé que siempre estuve luchando por ustedes, solo quiero su bien mis amores, solo quiero que sean dos hombrecitos que sepan respetar, valorar y ser amables".

"No sé en qué momento están creciendo tan rápido. Cuatro años criando sola, sabiendo que no me importó quedar mal ni nada, porque son dos personitas que necesitan de mucho. Lucho por ustedes día a día porque los amo, porque son las razones de mi vida", reveló Rocío.

Por último, les pidió disculpas a los pequeños y les dejó un emotivo mensaje: "Perdón mis amores por todo esto. Si un día ya no estoy, mami los ama con su vida. Son mi mayor alegría mis dos hombrecitos".

Si eres víctima o testigo de violencia hacia la mujer el fono de orientación dispuesto por el @minmujeryeg es el 1455. El número se puede marcar tanto en teléfono fijo como en el celular y desde ahí brindan orientación para ayudar a víctimas de maltrato o te guían con los mecanismos para realizar una denuncia.

