Madre e hija fueron separadas el día del parto y se conocieron 48 años después: "Mi alma no estaba entera"

Un emotivo reencuentro ocurrió en Argentina y tuvo como protagonistas a una madre y su hija que fueron separadas el día del parto. La mujer quedó embarazada cuando tenía 13 años y pese a querer criar y estar junto a su bebé, se la quitaron y la vendieron.

Transcurridos largos 48 años y en plena pandemia de coronavirus, finalmente ambas pudieron conocerse, aunque anteriormente ya habían tenido contacto por videollamada.

El 18 de septiembre de 2020 fue el esperado día en el cual lograron reunirse. Luego de verse por primera vez después de tanto tiempo, lograron sellar el reencuentro con un esperado abrazo, consigna TN.

"Siempre dije que mi alma no estaba entera"

En este contexto, Dévora, la madre, señaló que "yo siempre dije que mi alma no estaba entera, y creo que cuando escuché ese 'hola mamá', fue como que ya no quería morir".

A su vez, admitió que cuando conversaban a la distancia "no dormíamos. Yo decía: 'A ver si desaparece'. Es un sueño del que no quería despertarme. Creo que hasta ahora, no me quiero despertar porque me parece que va a desaparecer".

Ana Paula, la hija de la mujer, ya había dado a conocer detalles de la búsqueda de su progenitora en mayo de este año y reveló que con el primer abrazo sintió que había llegado a su casa: "La había buscado tanto, que nunca me había podido imaginar cómo iba a ser. Obviamente que no la quería soltar, y después, abrazar a papá, fue sentir finalmente que tenía uno".

El doloroso momento de Dévora y Ana Paula

Dévora comentó que el día del parto debió ser el día más feliz de su vida. Sin embargo, todo se convirtió en un infierno cuando le quitaron de sus brazos a Ana Paula.

La mujer detalló que la explicación que le dieron es que era muy joven y que tenía que dedicarse a estudiar, por lo cual no podía hacerse cargo de la pequeña.

"Me agarraron de un brazo y me dijeron 'subí, subí a la camioneta'. Me sacaron a mi bebé y vi cómo una señora vestida con un delantal se llevaba a mi hija. Esa imagen la tengo grabada. Ahí empezó todo mi infierno, porque no hubo un solo día que en que no haya pensado en ella", manifestó.

"No pertenecía a mi familia de crianza"

Pese a no tener recuerdos de ese doloroso momento, Ana Paula sostuvo que ese acto la motivó de alguna forma: "Me impulsó desde pequeña a buscar a mi mamá, a sentir que no pertenecía a mi familia de crianza".

"Era pequeña y soñaba que a los pies de la cama estaba ella. Era jovencita. Sin embargo, mi madre de crianza era una mujer grande. Hay mucho que yo no puedo explicar desde la razón, y mucho que puedo entender desde el corazón", agregó la hija de Dévora.