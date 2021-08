Hombre intentó robar un banco con una nota escrita a mano pero nadie le entendió su letra

Un insólito hecho se llevó a cabo en el Reino Unido e involucró a un hombre de 67 años, quien quiso cometer un delito que no terminó de la manera que él esperaba.

Se trata de Alan Slattery, quien se dirigió hasta la institución financiera Nationwide Building Society el 18 de marzo de este año para intentar robar una gran suma de dinero con un novedoso método: usando una nota escrita a mano.

Sin embargo, la cajera que lo atendió en ese momento nunca supo de los planes del individuo, ya que no pudo reconocer su letra y el mensaje amenazante en el papel, consigna The New York Post.

En medio del intento de robo, personal de la entidad bancaria logró entender lo que el hombre había redactado en el papel: "Su pantalla no detendrá lo que tengo, solo entregue los 10 y los 20. Piense en los clientes".

Por fortuna de quienes estaban en el recinto, el delito no logró llevarse a cabo y funcionarios llamaron a la policía para dar aviso de la situación.

El caso se hizo viral en redes sociales, donde incluso se dieron a conocer imágenes del hombre y el papel con el mensaje.

La Policía de Sussex afirmó que el sujeto ya había intentado realizar el mismo acto en dos oportunidades. Por este motivo, el hombre fue sentenciado a seis años de cárcel.

"Un hombre ha sido sentenciado después de utilizar notas escritas a mano amenazadoras para exigir dinero a los cajeros de tres bancos en Eastbourne y Hastings. No tuvo éxito dos veces, en un caso porque el empleado del banco no podía leer su letra", informó la entidad en Twitter.

A man has been sentenced after using threatening handwritten notes to demand money from cashiers at three banks in #Eastbourne and #Hastings.



He was twice unsuccessful, in one case because the bank employee couldn’t read his handwriting.



Read more ➡️ https://t.co/YuzVWk3OG5 pic.twitter.com/0J3U2iYocw