La increíble historia del equipo de fútbol que murió por un rayo que cayó sobre la cancha y sus rivales salieron ilesos

En un suceso que despertó la superstición de un país entero, los integrantes de un equipo de fútbol murieron luego de que un rayo cayó sobre una cancha en la República del Congo. No obstante, el equipo contra el que jugaban salió ileso.

Transcurría el mes de octubre del año 1998 y la nación africana estaba sumida en una guerra civil. En la región de Kasai, el club de fútbol local, Bena Tshadi, se enfrentó contra el Basanga en un campo empapado por la lluvia, cuando inesperadamente cayó un rayo que mató a los 11 titulares de los dueños de la casa, recuerda el diario El Tiempo.

In 1998, there was a soccer match in the Democratic Republic of Congo between Bena Tshadi and Basangana teams. The Score was 1-1 when suddenly lightning struck the pitch during the match and killed all eleven Bena Tshadi players while the athletes from Basanga came out unscathed.