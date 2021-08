La historia de una joven adoptada que luchó para conocer a sus padres y hermanos: los encontró buscando en Facebook

Johanna Gómez vive en Paraguay y descubrió hace poco su verdadera historia. Tenía 7 años cuando su abuela le dijo que era adoptada.

A los 16 encontró un diminuto papel y en él un nombre acompañado de una fecha: "Beatriz Celestina Verón - 17/9/1993".

"Me enteré de que me adoptaron cuando tenía cuatro días, en septiembre de 1993. Mi abuela dijo que mi mamá no tenía recursos para mantenerme y por eso me tuvo que dar en adopción", explicó la joven a TN.

Actualmente, Johanna tiene 27 años, está casada y es madre de dos hijos.

La búsqueda de su familia biológica

Previo a aquel hallazgo, su abuela también le dijo que tenía un hermano. "Yo quería conocerlo. Me acuerdo que me enojé con mi abuela, sentí que me había mentido, pero ella me remarcó que no, que dejó pasar el tiempo porque tenía que estar preparada".

"Hace unos cinco años le pedí a una amiga que trabaja en un call center si podía buscar el nombre de mi mamá biológica en su base de datos. Una coincidió con la edad. Yo en ese momento sentí que era ella”, recordó.

Gómez cuenta que en 2016 inició la búsqueda por redes sociales, ya que le resultaba imposible viajar a la localidad de Concepción (Paraguay), donde residía la mujer, que se encuentra a más de 400 kilómetros de su casa.

"Abandoné esa tarea, pero la retomé hace tres años. Pensé: 'No puede ser que esta mujer no tenga nada', así que la busqué con más énfasis y encontré a una señora de sus características, le mandé solicitud por Facebook y no me aceptó. Entonces ingresé a su lista de amigos y descubrí que tenía varias personas con su mismo apellido", relató Johanna.

El encuentro con su hermano

Desesperada decidió escribirle a César Verón. "Empezamos a hablar y constaté que era mi hermano. Me dijo que creció en un hogar, que supo que nuestro papá llegó a buscarlo pero no pudo hacer nada. Fue el que peor la pasó, él no tuvo una oportunidad de educarse y crecer acompañada como yo".

Las charlas con César, dos años mayor que ella, le permitieron saber que su madre biológica había tenido cuatro hijos más: Verónica (26), Pilar (24), Sara (22) y Hugo (19).

"En julio conocí a Verónica y me confesó que nuestra mamá estaba viviendo en la localidad de San Lorenzo. Una mañana la fui a ver. Al llegar la abracé y lloré. Sentí esas ganas. Me dijo que era muy linda, me trajo unas fotos y sin anestesia me confesó: 'Él es tu papá, se llama Julio César Troche'", afirmó Johanna.

La mujer añade que su hermana "me relató que mi papá se fue a trabajar a la Argentina y que no había vuelto más. Que me tuvo que dar en adopción porque no tenía para comer. A todos nos dio, a los seis nos entregó. Yo no justifico que a todos nos haya dado en adopción, no lo justifico ni por más que no tenga para comer. Con mis hijos voy a comer tierra, pero no les voy a entregar a nadie".

Cómo conoció a su padre

Johanna Gómez cuenta que "lo que hice después fue subir la foto que ella me entregó de mi papá al Facebook. Lo hice en varios grupos de búsqueda de Argentina y Paraguay. Una de las administradoras me ayudó y colocó su nombre en una base de datos. Me dijo que mi papá tenía 50 años".

La joven indicó que "llegué al Facebook de la señora de mi papá. Me armé de coraje y le escribí. Le dije: 'Discúlpame que te moleste, soy adoptada y me mandaron esta foto, me dijeron que este señor es mi papá, no quiero que haya problemas'".

"Ella le escribió a mi papá y él automáticamente me llamó. Estaba feliz. Hicimos una videollamada a la tarde, él no sabía de mi existencia, lloramos muchísimo. Pensé que me iba a morir sin conocerlo", dijo.

El reencuentro entre Johanna y su papá ocurrió el pasado sábado. Él vive en Buenos Aires junto a su mujer, sin hijos, y ambos planean regresar a Asunción en el corto plazo.

"Él amaba mucho a mi mamá, tenía 20 años cuando nació mi hermano y 22 cuando nací yo, en ese momento ya estaba trabajando en la Argentina. Desde el sábado me escribe todos los días, hacemos videollamadas, actúa como lo haría cualquier papá con su hija. Él tuvo otra hija con otra persona, así que tengo otra hermana por conocer", sostuvo Gómez.

"A mi mamá biológica no le guardo rencor, pero desde que nos conocimos nunca más se comunicó conmigo. Tiene mi número, puede llamarme y preguntarme cómo estoy, pero no. Me da impotencia, pero no puedo hacer nada. Hoy por suerte todos los hermanos estamos bien, tenemos nuestra familia, nuestros hijos. En definitiva debemos buscarle el lado bueno. Y en soñar en ese reencuentro, de todos los hermanos, algo que nunca tuvimos", completó.

