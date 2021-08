Reo fue condenado a 25 años de cárcel por matar a compañero de celda que violó a su hermana

¿Qué pasó?

Un reo fue condenado a 24 años y 10 meses de cárcel por matar a un compañero de celda, sentenciado por violación a menores.

Shane Goldsby, de 26 años, compartía celda en la cárcel de Airway Heights, en Washington, con Robert Munger, de 70, condenado por violación y abuso sexual infantil, y posesión de pornografía con menores.

De acuerdo con las investigaciones, entre las víctimas de Munger estaba la hermana menor de Goldsby.

Según informan medios locales, un día de junio de 2020, Goldsby no pudo contenerse cuando su compañero comenzó a contarle detalles de sus crímenes, por lo que comenzó a golpearlo hasta dejarlo gravemente herido. Murió tres días después en un hospital.

"Me avergüenzo de mis acciones"

Goldsby, que cayó a la cárcel al ser acusado de robar una patrulla y herir a un policía tras chocar después de una persecución, había solicitado cambiarse de celda, petición que fue negada por las autoridades carcelarias, quienes desconocían la relación entre ambos reclusos.

"Insistía en que quería darme detalles sobre lo que había pasado, qué había hecho, sobre las fotos y los videos de él haciendo esas cosas. Me avergüenzo de mis acciones, me pusieron en una situación que no desearía a nadie. Tengo muchas cosas que arreglar", comentó Goldsby al declararse culpable del asesinato.

El asesino, además, deberá pagar una indemnización a la familia de Munger, cuyo monto se decidirá en el futuro.

