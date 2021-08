Madre fue condenada a 9 años de cárcel por muerte de su hija: Se fue a celebrar su cumpleaños

Una joven madre fue condenada a nueve años de cárcel luego de declararse culpable de la muerte de su hija, Asiah, de apenas 20 meses de vida, ocurrida en diciembre de 2019.

Luego que la pequeña llegara fallecida al hospital al que fue trasladada, la autopsia y posteriores exámenes forenses realizados a su cuerpo determinaron que su muerte se debió a negligencias en su cuidado.

Pese a que la mujer aseguró que había estado con su hija todo el tiempo, durante la investigación del caso se estableció que dejó el departamento en que vivía el 5 de diciembre de 2019, día en que cumplió 18 años, y no volvió hasta el 11 de diciembre, días en que la menor permaneció sola.

Mediante el rastreo de su teléfono celular y de declaraciones de personas que la conocían, se pudo comprobar que Verphy Kudi, residente en Brighton, estuvo en un concierto en Londres y luego viajó junto a un grupo de amigos a una fiesta en Coventry, antes de volver a la capital inglesa y retornar finalmente a su ciudad.

El oficial Andy Wostelhome, jefe inspector de la Policía de Sussex, comentó que "este fue un caso particularmente angustiante para mi equipo y para investigar, y ha causado un gran dolor entre la familia de Verphy y las muchas agencias que han apoyado a Verphy y Asiah".

Verphy Kudi has now been sentenced to nine years imprisonment for manslaughter of 20-month-old daughter Asiah in #Brighton. A tragic case which has deeply affected our officers and everyone else involved. See details of the investigation here👉 https://t.co/g1g88Zvqgu pic.twitter.com/91VRXVGYcR