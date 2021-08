"Ella no se merecía esto": madre muere frente a su hija por bala perdida que alcanzó su vehículo

Jacqueline Flores, una madre de 25 años, de California, Estados Unidos, murió por una bala perdida que atravesó el vidrio de su automóvil estacionado, donde iba acompañada de su hija.

El trágico suceso ocurrió, la noche del martes 27 de julio de 2021, en el cruce de la calle Kearney Boulevard y la avenida Thorne de la ciudad de Fresno. La joven madre se encontraba sentada en el interior de su vehículo con su hija de 6 años cuando la bala atravesó el vidrio, informó People en Español.

Las autoridades policiales respondieron inmediatamente a los reportes de un tiroteo que se produjo en la zona. Cuando llegaron, Flores fue hallada dentro de su automóvil con una herida de bala en la cabeza, mientras que en la parte posterior se encontraba su hija, quien afortunadamente salió ilesa a pesar de que un disparo atravesó uno de los vidrios de atrás.

Dos días despupes, la policía dijo en un comunicado de prensa que la mujer estaba “luchando por su vida y se menciona que su condición es grave”, mientras que pedían la ayuda del público para encontrar a los responsables de este crimen.

Lamentablemente, la joven murió el viernes 30 de julio. “Los investigadores no creen que Flores fue el objetivo previsto, y este acto de violencia sin sentido puede haber sido un caso de identidad errónea”, comunicaron a través de Twitter.

Update to the shooting on 7/27/2021: Sadly, Jacqueline Flores passed away on Friday evening from the injuries she received.



Investigators do not believe that Flores was the intended target, and this senseless act of violence may have been a case of mistaken identity. 21-040602 pic.twitter.com/2kWSS5ykXs