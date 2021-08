Confirman un policía muerto en ataque a metros del Pentágono en Estados Unidos

¿Qué pasó?

Un policía murió durante este martes 3 de agosto en un ataque a pocos metros del Pentágono, que fue puesto brevemente en alerta, según confirmó un senador y varios medios estadounidenses.

Los empleados fueron llamados por un altavoz a permanecer dentro del edificio en horas de la mañana, después de que se escucharan varios disparos en la estación de Metro y autobuses, situadas a poca distancia del complejo ubicado en el suburbio de Arlington, Virginia.

El estado de alerta en la sede del Departamento de Defensa estadounidense se levantó horas después, pero las salidas más cercanas a la estación del Pentágono siguieron cerradas hasta nuevo aviso.

The Pentagon currently is on lock down due to an incident at the Pentagon Transit Center. We are asking the public to please avoid the area. More information will be forthcoming. — Pentagon Force Protection Agency (Official) (@PFPAOfficial) August 3, 2021

Un policía murió en el ataque

"El incidente terminó, el área es segura y, lo que es más importante, nuestra comunidad ya no está amenazada", informó a periodistas el jefe de la fuerza de protección del Pentágono, Woodrow Kusse.

De acuerdo a lo anterior, indicó que había "varios heridos", aunque se negó a confirmar reportes de que uno de sus agentes de policía había muerto por heridas de arma blanca, mientras que el agresor fue abatido a tiros.

The scene of the incident is secure. It is still an active crime scene. We request that everyone stay away from the Metro rail entrance and bus platform area. Transportation at the Pentagon is diverted to Pentagon City. — Pentagon Force Protection Agency (Official) (@PFPAOfficial) August 3, 2021

No obstante, el senador demócrata de Virginia Mark Warner confirmó el fatal suceso y ofreció condolencias a los amigos y familiares del oficial.

"Estoy terriblemente entristecido por la muerte de un policía del Pentágono, que fue asesinado esta mañana en un acto de violencia sin sentido fuera del Pentágono", publicó en Twitter.

I’m incredibly saddened to learn about the passing of a Pentagon police officer, who was killed earlier this morning in a senseless act of violence outside the Pentagon. My heart goes out to the officer’s family and friends, as well as the entire Pentagon Police force. — Mark Warner (@MarkWarner) August 3, 2021

El emotivo gesto de los policías

Tras este hecho, las estaciones de televisión locales mostraron a decenas de policías reunidos frente al hospital de Washington, donde el oficial fue trasladado, presentando sus respetos.

El secretario de Defensa, Lloyd Austin, "no se encontraba en el edificio en el momento del incidente", sostuvo su portavoz John Kirby.

AFP

"El secretario fue informado del incidente en el Pentágono y se le informa regularmente de todos los nuevos desarrollos", agregó.

Por otra parte, Austin y el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Mark Milley, estaban en la Casa Blanca para su reunión semanal con el Presidente Joe Biden.

Ver cobertura completa