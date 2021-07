Una gran sorpresa se llevó un grupo de varios trabajadores que cavaron un pozo en el patio trasero de una casa en la ciudad de Ratnapura, Sri Lanka, donde desenterraron un increíble zafiro estrella.

Según la BBC, las autoridades confirmaron que la enorme gema tiene un peso de 2.5 millones de quilates, lo que la convierte en el zafiro más grande jamás hallado en el mundo. Fue descubierta específicamente detrás de la vivienda de un comerciante de piedras preciosas de tercera generación.

El hombre alertó a las autoridades sobre el asombroso hallazgo, pero antes de poder certificar la piedra tuvo que someterla al proceso de purificación y limpieza, que tomó ocho meses, reveló la cadena de noticias local News First.

“La persona que estaba cavando el pozo nos alertó sobre algunas piedras raras. Más tarde nos topamos con este enorme ejemplar”, dijo el propietario, quien sólo se dejó identificar por su apellido, Gamage.

Por otro lado, los expertos aseguraron que la piedra podría alcanzar un valor entre los 200 y los mil millones de dólares. Además, le otorgaron el apodo “Zafiro Serendipia”, una palabra que significa “casualidad” y que hace referencia al descubrimiento inesperado.

A pesar de que los hallazgos de este tipo de piedras preciosas son bastante comunes en la ciudad de Ratnapura, conocida como la capital mundial de las gemas, este caso particular causó un gran asombro entre los expertos.

The world's largest star #Sapphire cluster found in a backyard, say authorities. A gem trader said the stone was found by workmen digging a well in his home in Ratnapura. The stone has an estimated value of up to $100 million. https://t.co/e81pdTvFc2 @anbarasanethi #SriLanka pic.twitter.com/mzjB1TPHco