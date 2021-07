Hombre condenado por un doble homicidio por error sale libre 20 años después por prueba de ADN

Un hombre, de 59 años, que pasó 20 años en la cárcel tras ser condenado por error del asesinato de una pareja en Georgia, Estados Unidos, salió de la corte libre de todos los cargos gracias a una prueba de ADN que comprobó su inocencia.

Dennis Perry fue arrestado en el año 2000 y declarado culpable con cadena perpetua en el 2003 por la muerte de Harold y Thelma Swain, una pareja de religiosos que fueron asesinados en 1985. La tarde del lunes 19 de julio de 2021, un año después de que su condena fuese revocada, el hombre finalmente salió de la corte libre de todos los cargos, reseñó el portal de noticias News4Jax.

“En 2000 perdí mi libertad, perdí a mi abuela. Mi mejor amiga, la perdí en 2014. Perdí a mi madre en 2017 y a mi padre en 2020. Nunca pude despedirme de ellos o llorarlos adecuadamente. Estas emociones son robadas mientras estás en prisión. Estoy agradecido de que esta parte de la pesadilla quedó atrás, pero todos los días tendré que lidiar con lo que me pasó”, declaró Perry, informó 11 Alive.

GIP has set up a personal fundraiser as a way to help Dennis and his family since GA currently has no compensation law for those who were wrongfully convicted. All funds raised will go directly to Dennis Perry and are not tax-deductible.https://t.co/k0FM39awHB pic.twitter.com/wZ8VuVXPG9