Asesinan a golpes a anciano y dejan un mensaje en su cadáver

El cadáver de Robert Raynor, un anciano de 80 años de edad que vivía en su casa de Staten Island, en Nueva York, Estados Unidos, fue hallado en su casa con una perturbadora frase escrita en su pecho: “Manoseo niñas”.

La mañana del lunes 19 de junio de 2021 ocurrió el descubrimiento del cuerpo sin vida de Raynor, en el pasillo de la planta baja de su casa en Corson Avenue, en el vecindario de Tompkinsville, informó People en Español.

Según el reporte de las autoridades, cuando llegaron al sitio del suceso, el anciano se encontraba “sin camisa, boca arriba y con las manos estiradas sobre la cabeza”.

Además del mensaje que encontraron escrito con marcador en su pecho, en la zona del estómago se encontraba el siguiente texto: “Llevo muñecas a mi habitación para niñas de 1 a 5 años". También, en uno de sus pies el anciano tenía escrita la palabra “Manoseo”.

El anciano tenía heridas y estaba golpeado

Raynor fue hallado con la nariz fracturada, heridas en sus dos brazos y en la frente, ambos ojos estaban hinchados y sus mejillas tenían moretones como si alguien lo golpeó fuertemente, detallaron los investigadores, escribió el New York Post.

El anciano tenía siete años viviendo solo en su apartamento y se encontraba desempleado. De acuerdo a los vecinos, sufría numerosos problemas de salud y solía quejarse de su artritis, mientras que otro testigo aseguró que ya no podía caminar bien y utilizaba un andador para poder moverse.

Isaac Williams, un vecino que vivía arriba de Raynor, atestiguó que “hubo un estruendo la noche anterior, como si alguien tirara a alguien” contra el suelo. “No puedo creerlo. No puedo entender bien. No lo creo. Él era un anciano. Ni siquiera podía moverse”, dijo.

Actualmente, las investigaciones relacionadas al caso aún se están llevando a cabo. Las autoridades sólo se limitaron a declarar que el anciano no aparece en el registro de delincuentes sexuales de Nueva York.

