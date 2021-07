Dos gemelas se enamoran de hermanos idénticos y viven juntos: "No nos confundimos"

Dos hermanas gemelas de la localidad de Medford, en Oregon, Estados Unidos, son las protagonistas de un romance poco común. Ambas encontraron el amor con otros hermanos idénticos, quienes son sus parejas actuales y residen juntos en el mismo piso.

Venessa y Kerissa D’Arpino se desempeñan como preparadoras físicas, mientras que Lucas y Jacob Sealby, también gemelos, trabajan en el campo de la medicina deportiva.

USA: Identical twin sisters defy the odds to find love with identical twin brothers & the foursome are now living together

Sisters Venessa and Kerissa D'Arpino, 25, said they never imagined they would meet, let alone fall in love with, another set of identical twins. pic.twitter.com/KdLhrmdgof