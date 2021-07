Olor putrefacto y 800 toneladas de peces muertos: Marea roja amenaza a Estados Unidos

La marea roja regresó con sus efectos nocivos a la costa del Golfo de Florida, Estados Unidos. La concentración en altos volúmenes de la bacteria Karenia Brevis en la bahía de Tampa ocasionó la muerte de 800 toneladas de peces, tortugas, manatíes, delfines, entre otros animales.

Según reseñó Telemundo, los altos niveles de Karenia Brevis fueron confirmados por la Comisión para la Conservación de la Vida Silvestre y la Pesca de Florida, que recolectó muestras de las algas, las que además dejan un olor putrefacto que afecta a las personas que viven del turismo en el área.

La bacteria fue detectada en 107 muestras recogidas en la zona afectada, que incluye los condados de Pasco, Pinellas, Hillsborough, Manatee y Sarasota; todos localizados en la costa oeste del estado.

El fenómeno de la marea roja consiste en una floración de algas tóxicas que causan la muerte de los animales marinos que habitan el perímetro afectado. Además, puede causar una grave irritación de los ojos y tos constante en los seres humanos.

La floración fatal suele producirse una vez al año en estas costas del Golfo de México y es un fenómeno natural que existe desde hace muchos siglos. No obstante, de acuerdo a los habitantes y turistas, empeoró en los últimos años.

Rick Kriseman, el alcalde de la ciudad de St. Petersburg, dijo que brigadas y embarcaciones de limpieza sacaron en las últimas semanas aproximadamente 800 toneladas de peces muertos del agua, mientras la marea roja continúa haciendo presencia en las costas.

We're going to ignore the politics from the governor's office and continue to work with other state officials and county officials to get these fish out of the water.

