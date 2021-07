Niña de 7 años muere por una bala perdida que atravesó la pared de su pieza mientras dormía

La policía de Utah, Estados Unidos, arrestó a tres hombres involucrados en la muerte de una niña de 7 años, identificada como Zaydanielys Rodríguez Irizarry, quien fue impactada por una bala perdida mientras dormía en su habitación.

De acuerdo al testimonio del padre de la niña, la noche del viernes 9 de julio de 2021, su hijo de 6 años se comunicó con él a través de una videollamada. El niño le dijo que escuchó un ruido muy fuerte y que su hermana no se encontraba bien, informó People en Español.

“Ella estaba pidiendo ayuda, estaba tosiendo sangre en el piso”, relató Danny Rodríguez. “Le dije a mi jefe que tenía que irme porque mi hija estaba sangrando por la boca. Eso es todo lo que sabía”.

Rápidamente, el padre de Zaydanielys se dirigió a su casa en el complejo de apartamentos Wasatch Commons Apartments. Al comienzo pensaba que su hija se cayó accidentalmente, pero cuando llegó al lugar la encontró inconsciente, detalló KSLTV, una estación local afiliada de NBC.

“Pero ella movía el estómago como si respirara, así que me fui al hospital”, declaró Rodríguez, quien de camino llamó desesperado al 911. No obstante, al llegar al sitio, los médicos no pudieron salvar la vida de la niña y declararon su muerte.

Vecino ebrio disparó a través de la pared

“Hicieron todo lo que pudieron, pero me dijeron que donde la alcanzó la bala no había nada que pudieran hacer”, comentó Rodríguez, quien sospecha que la bala perdida provino de un vecino borracho que disparó a través de la pared hacia el dormitorio de su hija.

El domingo 11 de julio, los comisarios del Sheriff del condado de Wasatch detuvieron a Trever Joe Pinter, de 21 años; Colin David Howells, de 36, y Christopher Robert O'Connell, de 34.

Según los documentos de arresto, O'Connell, quien fue identificado como el presunto asesino, fue acusado de homicidio involuntario, así como posesión de drogas y un arma por una persona restringida.

Mientras tanto, Howells fue fichado por varios cargos de agresión e intoxicación y Pinter enfrenta un cargo de obstrucción a la justicia.

Danny Rodríguez creó una campaña en GoFundMe con el objetivo de conseguir el dinero necesario para lograr transportar el cuerpo de su hija de regreso a su país de origen, Puerto Rico, de donde se mudaron hace 11 meses para establecerse en Utah.

Ver cobertura completa