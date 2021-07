Joven se negó a usar mascarilla en un avión, escupió a los pasajeros y terminó arrestada

Una mujer fue arrestada en Estados Unidos, después de haberse negado a usar mascarilla en un vuelo de Delta Airlines y de haber escupido a los pasajeros que la enfrentaron.

En redes sociales se viralizó el video que deja en evidencia el momento en que la joven de 23 años fue escoltada fuera del avión en el Aeropuerto Internacional Southwest, en Florida.

El registro muestra a dos policías pidiéndole a la mujer, llamada Adelaide Schrowang, que se pusiera la mascarilla o la tendrían que sacar del avión a la fuerza.

"No están respetando mis Derechos Humanos", afirmó la joven.

Debido a su negativa, los uniformados le indican que la arrestarán, mientras ella manifiesta: "¿Por qué tienes derecho a ponerme las manos sobre mí? ¿Qué estoy haciendo que te haga sentir que tienes derecho a ponerme las manos encima?".

