Mujer vive amenazada por un ex amigo: Hasta le ha prendido fuego a su departamento

Una mujer en La Plata, Argentina, relata el calvario que vive al ser víctima de amenazas a través de graffitis en la pared. Incluso, llegaron a prenderle fuego a la fachada de su edificio.

Según el relato de la afectada de 30 años, los ataques comenzaron el 31 de marzo del presente años. El último de estos, se registró el pasado martes 6 de julio.

La víctima ya había hecho denuncias al respecto. Quedó con orden de restricción, además de un botón antipánico. No obstante, nada de esas soluciones habrían mermado el accionar de su agresor.

“Si hubiese sido hombre, esto no me pasaba, porque a un hombre no es fácil ir y pintarle el frente de donde vive con insultos, poniéndole atorrante y otras cosas”, comentó la víctima al diario El Día, teniendo en reserva su identidad ante eventuales represalias.

Le prendieron fuego

Pero los ataques no le han afectado solo a ella, sino que a sus vecinos también.

El último ataque de sujeto fue en contra del edificio donde vive la mujer, prendiendo fuego a la fachada, afectando a todos los vecinos del lugar, quienes señalaron haber escuchado una "explosión".

El agresor está identificado

Según el relato de la mujer, el sujeto habría sido un hombre con el que no quiso tener una relación sentimental. Ante la negativa, el individuo inició las amenazas.

La policía tiene identificado al agresor y las cámaras del edificio han captado cada una de las fechorías del sujeto. La causa por incendio está siendo investigada por el fiscal Alvaro Garganta de la UFI N°11 del Departamento Judicial de La Plata.

“La situación es la siguiente: el 31 de marzo empiezo a ser atacada por una persona, que pintó en la puerta del edificio donde vivo; días después hubo otra más; y esta vez amenazas de muerte escritas”, señaló la víctima.

Al pedir seguridad, desde la inmobiliaria donde arrienda el departamento, le pidieron que se mude.