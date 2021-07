Muere niño en parque de atracciones: Su bote se volteó y quedó atrapado por el cinturón

Momentos de horror vivieron familiares del niño Michael Jaramillo, de 11 años, después de que la lancha en la que disfrutaba de un paseo se volteara dejándolo atrapado bajo el agua con el cinturón de seguridad puesto, un hecho que ha conmocionado en Estados Unidos.

El niño abordó la atracción Raging River del parque de diversiones Adventureland Park en Altoona, Iowa, junto a su hermano, su madre, su padre y otros visitantes el sábado 3 de julio en la noche, informa People en Español.

El paseo consiste en transitar un río rápido artificial a bordo de lanchas circulares, que cuentan con asientos asegurados con cinturones para evitar que los ocupantes sean expulsados al agua por los movimientos violentos del bote.

"Cuando se volteó todos nos quedamos atrapados en los asientos y con los cinturones. Yo veo las siluetas de mis hijos tratando de agarrarse el uno al otro, de agarrarnos", recordó el padre, quien al momento del accidente llevaba un cabestrillo que impidió auxiliarlos.

“Ellos querían que los ayudáramos, pero no pudimos”, se lamentó. Michael Jaramillo padre precisó que la fuerza del río era tan intensa que se sentían dentro de una máquina de succión.

Como pudieron, intentaron incorporarse a la superficie hasta que los rescatistas entraron al agua y los sacaron. Los dos niños fueron llevados en mal estado hasta un hospital.

Michael falleció al día siguiente y su hermano David se encuentra en estado crítico, otras dos personas sufrieron lesiones leves. En total, había seis personas en esa unidad al momento de voltearse.

WATCH: "That could've been my kids." How heartbreaking -- Dee Sabic's children rode the 'Raging River' at Adventureland Park right before the accident that killed 11-year-old Michael Jaramillo. Altoona PD says one juvenile is still in critical condition. @weareiowa5news pic.twitter.com/gR8f0JyqFy