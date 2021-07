"Mi cuerpo no quedó igual": quinceañera celebra su fiesta tras vencer el Covid-19 y el cáncer

Gigi Morel es una chica hispana de Texas, Estados Unidos, que logró superar el Covid-19 y extraordinariamente también venció un cáncer. Ahora cumplió su sueño de celebrar su fiesta de quinceañera llena de vida y acompañada de sus familiares más cercanos.

Desde pequeña, Morel sufre un trastorno del sistema inmune. Sin embargo, sus deseos de vivir son más fuertes que las enfermedades que padeció y consiguió celebrar sus quince años con una emotiva fiesta en Honduras, el país de origen de sus padres, informó Univisión.

En el año 2020, el pronóstico de Gigi era complicado: fue diagnosticada con Covid-19 y tuvo que permanecer internada durante un mes en el Hospital de Niños de Houston, reseñó el portal Mamás Latinas.

A pesar de las secuelas de la enfermedad y su condición preexistente, la jovencita nunca se dio por vencida. “Mi cuerpo no quedó igual, no puedo correr mucho porque me canso y me enfermo más”, dijo la menor, quien aseguró que “Dios le da la fuerza para seguir sonriendo”.

Logró celebrar sus quinceaños en Honduras

El gran ánimo y la fuerza inquebrantable de la pequeña Gigi llamó la atención de los medios de comunicación, quienes cubrieron su fiesta de quinceaños como una demostración de su capacidad de salir adelante.

La pequeña Gigi soñó con visitar la tierra natal de sus padres y celebrar allí sus quince primaveras con la compañía de sus seres amados. Como en una fantasía, viajó a Honduras, donde lució un hermoso traje azul de princesas durante una sesión de fotos.

A pesar de las complicaciones con su salud, Gigi Morel demostró que sus ganas de vivir son más grandes que cualquier cosa. Por ese motivo, el día de su fiesta de 15 años se vistió y se maquilló espléndidamente.

Las fotos de la fiesta demuestran que la niña mantuvo en todo momento una gran sonrisa como prueba de su fe inquebrantable y sus deseos de disfrutar de todas las cosas maravillosas que se encuentran a su alcance.