En la jornada de la noche del domingo, fueron demolidos los restos del edificio que se derrumbó y que cobró la vida de al menos 24 personas.

En conversación con CNN, la alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, declaró que una vez que el área se considere "segura" luego de la demolición, reanudarán los esfuerzos para la búsqueda de los cuerpos entre los escombros.

"Tan pronto como el edificio esté derribado y una vez que el sitio se considere seguro, tendremos a nuestros socorristas nuevamente en la pila para reanudar inmediatamente su trabajo", dijo Levine Cava.

Los esfuerzos de búsqueda fueron detenidos este sábado, lo que según autoridades era crucial para que se siguiera buscando sobrevivientes y así eliminar la amenaza que representaba la estructura que aún estaba en pie.

