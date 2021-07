Uso de mascarillas en Inglaterra será una "opción personal" después del 19 de julio

¿Qué pasó?

El uso de las mascarillas en Inglaterra será una "opción personal", ya que el gobierno de Boris Johnson está estudiando un "régimen mucho más permisivo" de restricciones por el coronavirus en esa nación del Reino Unido.

La información fue confirmada por el secretario de Estado para la Vivienda, Robert Jenrick, en una entrevista a Sky News.

"Vuelta a la normalidad"

Según Jenrick, debido al éxito de la vacunación contra el Covid-19, el gobierno es "capaz de pensar en cómo podemos volver a la normalidad tanto como sea posible".

"Los datos que estamos viendo, que el primer ministro está revisando en este momento, antes de su punto de decisión en la hoja de ruta, se ven muy positivos", dijo el miembro del parlamento por Newark.

"Parece que ahora podemos avanzar y pasar a un régimen mucho más permisivo en el que nos alejamos de muchas de esas restricciones que han sido tan difíciles y aprendamos a vivir con el virus", agregó.

Uso de mascarillas: "opción personal"

Respecto al uso de mascarillas, Jenrick señaló que este no será obligatorio después del 19 de julio, cuando se inicie el cuarto paso de la hoja de ruta de Inglaterra para salir de las restricciones por el Covid.

"Como muchas personas, yo quiero liberarme de estas restricciones lo más rápido posible. No queremos que permanezcan por un día más de lo necesario... Vamos a movernos a un período en el que no habrá restricciones legales, el Estado no te dirá qué hacer, pero querrás ejercer un cierto grado de responsabilidad personal y juicio", dijo.

"Así que las personas llegarán a diferentes conclusiones sobre cosas como las mascarillas, por ejemplo", añadiendo que su uso será una cuestión de "opción personal".

Cabe destacar que estas medidas no afectan a Escocia, Gales o Irlanda del Norte, ya que esas naciones constituyentes del Reino Unido tienen autonomía en temas sanitarios.

