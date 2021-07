"Soy el tipo más afortunado del mundo": Es atacado por un tiburón blanco y vive para contarlo

Un hombre de San Francisco, Estados Unidos, sobrevivió al ataque de un gran tiburón blanco mientras buscaba cangrejos bajo el agua en la playa estatal de Grey Whale Cove, en el condado de San Mateo.

Nemanja Spasojevic, de 38 años, nunca antes experimentó un incidente similar. No obstante, el sábado 26 de junio de 2021, estaba distraído cuando repentinamente sintió un dolor agudo y posteriormente un fuerte empujón, según detalló People.

“Se sintió muy rápido, casi como la picadura de un mosquito”, dijo Spasojevic a los medios locales. Al bajar la mirada, se percató de que un tiburón le clavó sus grandes dientes en la pierna.

Inmediatamente, regresó a la orilla de la playa cojeando y sangrando en abundancia. Antes de caer en la arena, gritó pidiendo auxilio a un pescador que se encontraba cerca del lugar.

“Le grité al pescador: ‘¡Oye! ¡Ayuda! ¡Ataque de tiburón!’”, relató Spasojevic. “Me tomó un tiempo llamar su atención, pero una vez que me vio, simplemente me dejé caer en la arena”.

Afortunadamente, no sufrió lesiones graves. Nemanja Spasojevic fue atendido por los médicos del Hospital General de San Francisco, quienes le permitieron regresar a su casa el mismo día del encuentro con el animal.

“Soy probablemente el tipo más afortunado del mundo, de ser golpeado por un gran tiburón blanco y salir del hospital el mismo día”, dijo Spasojevic, que aún cojea sutilmente y tiene 10 heridas punzantes en la parte trasera de su muslo.

Just walking around SF with a slight limp 2 days after a Great White shark bit into the back of his leg at Gray Whale Cove. Hear about Nemanja Spasojevic’s face to face encounter with the shark and the helpers who got him the medical attention he needed at 11. @nbcbayarea pic.twitter.com/Q9Vc8F9MSb