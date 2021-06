Contaminaron de hepatitis C y VIH a niños discapacitados en Inglaterra:víctimas claman justicia

Una investigación independiente busca hacer justicia en miles de alumnos que entre 1978 y 1985 recibieron transfusiones de sangre contaminada con VIH y hepatitis C, informa la BBC.

Se trata del mayor escándalo en el sistema de salud del Reino Unido y más si se toma en cuenta que las víctimas fueron niños en edad escolar con algún padecimiento de salud.

Brian Langstaff, un magistrado del Tribunal Superior retirado, lidera el estudio que incluye testimonios de los sobrevivientes y de sus padres.

Our second witness Lee Stay has now been sworn in. He is being questioned by Lead Counsel, Jenni Richards QC. pic.twitter.com/Vx0CvlgHYX

Hasta ahora se conoce que más de 30.000 escolares fueron infectados con el virus de la hepatitis C y más de 1.500 recibieron transfusiones de sangre contaminada con el virus del VIH, destacan los informe de prensa.

En 2015, el Parlamento británico tuvo conocimiento de lo sucedido en Treloar's College, un centro educativo para niños con discapacidades ubicado al sur de Inglaterra. Por ejemplo, hubo entre 120 y 130 niños con hemofilia a quienes les colocaron plasma contaminado que provenía de Estados Unidos. Del total de afectados, 72 ya murieron.

Todo apunta a que el sistema sanitario de ese país utilizó entre 1970 y 1991 material biológico contentivo de VIH y de hepatitis C. Se cree que la investigación en su totalidad tomará unos tres años.

El colegio se pronunció a través de un comunicado: "La experiencia de las personas que contrajeron enfermedades cuando deberían haber sido protegidas de cualquier daño fue trágica. La verdad sobre este caso debe salir a la luz. Continuaremos respaldando la campaña para encontrar respuestas”.

Mientras, los sobrevivientes se han organizado para apoyar la investigación y determinar las responsabilidades de la enorme falla en los controles de seguridad sanitaria, tal es el caso de Stephen Nicholls y Richard Warwick, quienes portan corbatas con los colores rojo para el VIH, el amarillo para simbolizar la hepatitis y el negro para la muerte.

In the 1970s and early 80s, 89 pupils were given blood products infected with HIV and hepatitis - fewer than a quarter of them are alive today.



One of them said he wanted to kill himself, after being told as a teenager that he had just two years to live.#5News | @simonvigar5 pic.twitter.com/yZratK795i