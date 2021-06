Adolescente de 14 años mata a su amigo de 12 por sospechar que era un "soplón"

El niño Robert Buncis, de 12 años, acudió a un parque para reunirse con un amigo de 14, quien lo esperaba con un cuchillo para atacarlo. No tuvo tiempo para pedir ayuda. Recibió puñaladas en el cuello, pecho, abdomen y cabeza.

En algún momento del ataque, el adolescente intentó mutilar una mano a su víctima, pero no terminó. Así se conoció durante el juicio realizado esta semana por el crimen ocurrido en diciembre de 2020, informa el diario Daily Mail.

Una amiga común afirmó en el tribunal de Lincolnshire, Reino Unido, el acusado era un adicto a las drogas. Recordó que el chico sufría de ansiedad y que en una ocasión le pidió “mucho dinero para comprar marihuana”, informa la prensa local.

Reveló que estaba organizando una red de microtráfico y le había pedido a ella, a Robert Buncis y a otro amigo que lo ayudaran. El día del crimen le comentó que iba a conversar con la víctima, a quien veía como un soplón y sentía celos.

La cita con Buncis terminó en un sangriento crimen. Poco después el atacante envió varios mensajes de texto a un amigo. “Se suponía que esto no iba a ser así, vas a tener que prometerme que nunca le dirás esto a nadie y que no me odies por ello. Es en serio”, escribió.

We are now in a position to name the boy who lost his life in this tragic incident as 12 yr old Roberts Buncis. A 14 year old boy has been charged with his murder. He has been remanded and will appear at court this morning. https://t.co/xdLPgEEYEh pic.twitter.com/3p6lQBluOS