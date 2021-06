[FOTOS Y VIDEOS] Explosión de gas deja al menos 12 fallecidos y más de 100 heridos en China

Al menos 12 personas murieron y otras 100 resultaron heridas de gravedad por la explosión de una tubería de gas este domingo en un complejo residencial en la provincia china de Hubei (centro), informaron las autoridades locales.

Las labores de rescate continuaban, según un comunicado del gobierno de la ciudad de Shiyan.

Los vídeos grabados por testigos y verificados por Beijing News muestran varios edificios reducidos a escombros y a los socorristas trasladando en camillas a los conmocionados supervivientes.

La explosión tuvo lugar el domingo hacia las 06:30 horas locales (18:30 horas del sábado en Chile) y se están investigando sus causas, agrega el comunicado.

Los accidentes industriales son habituales en China debido a las poco estrictas normas de seguridad y a la corrupción de los funcionarios encargados de su cumplimiento.

La explosión se produce un día después de que ocho personas murieran y otras tres resultaran heridas en un accidente en una instalación donde se manejan productos químicos en Guiyang (suroeste).

