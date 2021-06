Adolescente pacta "con un demonio" para ganar la lotería y mata a sus dos hermanas

Aunque lo ha negado, un adolescente de 19 años enfrenta juicio luego de hallarse pruebas que lo señalan como el autor material del asesinato de sus dos hermanas. Danyal Hussein mató a puñaladas a sus hermanas, de 27 y 46 años, en un parque de Wembley, Inglaterra, y ocultó los cuerpos debajo de un seto.

One of the last pictures of Nicole Smallman and Bibaa Henry. pic.twitter.com/EY5STB2VyK