"Estoy disfrutando de tu platita": Hombre cae en estafa virtual y ladrón se burla tras engañarlo

Lo que parecía una simple venta de un sillón se terminó convirtiendo en un verdadero drama para Juan Pablo, quien no sólo fue estafado, sino que su falso comprador se terminó burlando de él, tras embaucarlo en un engaño en Argentina.

Esto porque tras pensar que había hecho el negocio de su vida, terminó perdiendo 108 mil pesos argentinos (casi $820 mil chilenos).

"Hubo un error, te mandé dinero de más"

Todo comenzó cuando la víctima puso a la venta un sillón y apareció un interesado, el cual estaba dispuesto a pagar 12 mil pesos (un poco más de 90 mil pesos chilenos) y comenzó así un intercambio de mensajes vía WhatsApp.

Tras llegar a acuerdo, el estafador le dijo que "Juan, ahí mi esposa te hizo la transferencia. Yo estoy trabajando. En un ratito hablamos, así coordinamos bien", esto último para definir la entrega del producto.

Sin embargo, en ese momento comenzó la "pesadilla" para Juan Pablo cuando recibió otro mensaje que decía: "Juan escúchame, me puedes atender por favor que mi esposa... hubo un error. Te mandó dinero de más".

En ese instante, el presunto comprador le contó que su pareja había agregado sin querer un cero al monto acordado y en vez de 12.000 pesos le había transferido 120.000 e incluso, le mandó la captura de la supuesta operación bancaria, con el logo de un banco conocido.

Juan Pablo le creyó y sin verificar le depositó la diferencia de 108 mil pesos (820 mil pesos chilenos).

Tras la operación y al verse expuesto al engaño, la víctima aseveró que "me agarró en un momento desprevenido. Jamás vas a pensar que de la nada te va a aparecer este tipo de situación. Uno trata de actuar de buena fe para solucionar un problema y en realidad me estaba estafando”.

"Estoy disfrutando de tu platita"

Fue tal la confianza de Juan Pablo, quien confesó que "en un momento me llamó la atención porque no me estaba apareciendo la transferencia y pensé... es sábado y tarda en visualizarse", pero no, la supuesta transferencia previa no existía.

Ante la desesperación, intentó comunicarse con su estafador y para su sorpresa le respondió, pero para burlarse: “Ya se te va a pasar Juancito, escúchame. Bueno, estoy disfrutando de tu platita, así que muchísimas gracias. Nos vemos".

Así realizó la denuncia ante la justicia y su banco, pero sin poder lograr una respuesta que lo ayude a recuperar su dinero.