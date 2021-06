Policía mata a niño de 12 años: Menor intentó defender a su madre

Cristian Ramos, un menor de 12 años, murió presuntamente por el disparo de un policía en Irapuato, México. Su familia está exigiendo justicia, incluso organizó protestas.

“Ya está la denuncia y todo. Yo lo que quiero es que se haga justicia. Yo quiero que el policía pague, que pague con cárcel porque lo que hizo fue un homicidio”, comentó Araceli Cortés, madre del menor.

La madre habría robado un bidón

Según reportes policiales, la madre del menor fue denunciada por un expolicía, ya que habría intentado robar un bidón de agua desde una casa.

“Que ponga denuncia. ¿Por qué me van a acusar a mi? Yo no lo robé. Yo lo compré. Yo no he robado nada”, reveló.

Al lugar de los hechos, habrían llegado seis policías, quienes intentaron detener a Araceli sin investigación previa.

Quiso defender a su madre

Al ver que intentaban detener a su madre, Cristian Ramos habría lanzado una piedra en contra de los policías.

La acción provocó que uno de los uniformados utilizará su arma de servicio, los que hirieron a dos menores: a uno de 17 años y a Cristian, que falleció dos días después del hecho.

La policía ya realiza investigación

“Ya está la investigación en curso. Seguimos nosotros un oficio de la Fiscalía del estado donde nos requieren los nombres de los elementos, las unidades y las armas de fuego”, dijo un secretario de seguridad de Irapuato.