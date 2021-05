Youtuber fue arrestado por hacer volar a su perro atado a globos de helio

Un youtuber, Gaurav Sharma, fue detenido en Delhi, India, tras grabar un video en el cual ata a su perro, Dollar, a unos globos inflados con helio, haciendo que la mascota vuele por los aires.

El video ya fue borrado de Youtube, pero mientras estuvo publicado causó una gran cantidad de críticas, desde sus fanáticos hasta organizaciones que luchan por la defensa de los animales.

YouTuber Gaurav Sharma arrested for cruelty to an animal after he posted a video on social media where he floated up a pet dog in the air by tying hydrogen balloons on its back, risking its life: DCP South Atul Thakur



