Una familia vive dramáticos momentos tras la desaparición de su hija, quien lleva 10 días extraviada tras desaparecer de su casa el pasado 3 de abril y cuyo rastro se perdió, tras presentar una denuncia por violencia intrafamiliar en contra de su pareja.

Es el caso de María Esther Brianthe, de 18 años y madre de una niña de 7 meses, quien se perdió en el barrio porteño de La Boca, en Buenos Aires, Argentina.

La situación tiene en alerta a su entorno y tiene en la mira a su conviviente y padre de la menor, quien ni siquiera avisó de su desaparición.

"No concibo que haya abandonado a su bebé"

Ante la situación, se activó la búsqueda de María Esther Brianthe, cuyo extravío causó la extrañeza de su madre Paola Rojas, quien en declaraciones a Télam sostuvo "su pareja y padre del bebé nos dijo que ella había abandonado el hogar. Mi hija vive para la beba y todo el tiempo hablamos de ella. No concibo que mi hija hubiese abandonado la casa sin llevarse a la nena".

Además, la progenitora indicó que la pareja de su hija, ni siquiera la llamó para avisarle que había desaparecido, sino que se enteró por un posteo que le envió una usuaria de Facebook.

Así intentó comunicarse con su hija, pero jamás le respondió sus llamadas y optó por contactar a su yerno.

"Le pedí por favor que fuera a hacer la denuncia a la comisaría, pero me dijo que no se la quisieron tomar, y le pedí también que fuera a hacer la denuncia a la fiscalía porque la beba es lactante y no puede estar separada de la mamá", aseveró Rojas sobre la postura de la pareja de su hija.

Joven denunció a su pareja por violencia y luego la levantó

Ante el panorama, la madre comenzó la búsqueda y tras contactar con la policía, estos le revelaron un escalofriante dato.

"En una de las comisarías me avisaron que mi hija había hecho una denuncia por violencia doméstica el 10 de marzo pasado y que luego la levantó. Desde ese momento estamos todos muy preocupados", aseveró Paola Rojas.

Así la mujer optó por utilizar las redes sociales para difundir la búsqueda y entregó una descripción de María Esther al reseñar que tiene 18 años, mide 1,60 metros de alto, es de contextura delgada, tez blanca y ojos marrones. Al momento de su desaparición vestía chaqueta negra, unos jeans blancos y zapatillas negras.

Además, publicó un sentido mensaje en Facebook, donde sostuvo que: "Yo no creo que te hayas ido y abandonado a tu pequeña porque sí, así como si nada, que no te interese saber cómo está la bebé cuando de lo único de lo que hablás es de ella en cada mensaje que me envías",

El escrito lo cerró aseverando que: "La verdad es que no sé lo que sucedió, lo que sí sé es que ya habías radicado una denuncia por violencia de género en contra de tu pareja, lo que sí sé es que tu pareja no me llamó para avisarme que estabas desaparecida, lo que sí sé es que él no denunció tu desaparición".