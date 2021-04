Un conmovedor video se viralizó en redes sociales luego de que una joven mexicana, recién graduada de Administración, sorprendiera a su papá en su lugar de trabajo para contarle que había logrado culminar con éxito la universidad.

La joven de 25 años le pidió a uno de sus profesores de universidad que acudiera a lustrarse los zapatos con su padre mientras ella, a espaldas de su progenitor, mostraba carteles para anunciar la sorpresa y expresar lo orgullosa que estaba de él.

“Mi papá siempre ha pensado que me avergüenza, pero gracias a él hoy me gradué”, comenzó diciendo.

Luego relató que “mi mamá nos dejó por otra familia y él siempre dio la cara por mí. Nunca buscó a otra mujer porque decía que yo era la mujer de su vida. Nunca ganó mucho dinero, pero trabajaba el doble o el triple para que nunca nos faltara nada”.

Debido a la pandemia, “no pudimos llevar invitados a la graduación, así que decidí llevar la sorpresa a su trabajo”, contó.

"Hoy soy licenciada en Administración, luché mucho por ello, pero este logro es de los dos. Lo logramos papá", finalizó la joven para luego abrazar a su padre y contarle el logro.

"Si me avergonzaba"

Allí, la nueva licenciada, le pidió a su papá que se sentara, comenzó a lustrarle los zapatos y le realizó una confesión.

“Tal vez tu pienses que a mí me avergüence tu trabajo y, voy a ser sincera, la verdad que sí me avergonzaba, pero yo era muy joven y me he dado cuenta del gran esfuerzo que has hecho”, expresó emocionada.

“Tu siempre serás el hombre de mi vida y este logro no solo es mío, es nuestro, muchas gracias por tu gran esfuerzo y por apoyarme", agregó.

El padre no pudo evitar emocionarse y entre lágrimas le dijo “gracias a ti hija, gracias”.

