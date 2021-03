La carrera de Ryan Crowley como fisicoculturista casi llega a su fin de manera anticipada el pasado sábado cuando realizaba su rutina cotidiana de ejercicios con pesas. En un momento levantó demasiado peso, lo que le provocó una grave e impactante lesión en el tendón pectoral.

Su propia sobreexigencia le pasó la cuenta. A pesar de no contar cuánto fue el peso que intentó levantar, la lesión demostró que no estaba preparado para semejante rutina.

El deportista británico tuvo que pasar por el quirófano del Kings College Hospital de Dubai, operación que fue un total éxito. Ahora tendrá que iniciar el proceso de recuperación para fortalecer la zona.

“Es devastador”

Su entrenador, Larry Wheels, filmó el momento exacto cuando su pupilo se lesionó la zona derecha del pectoral al intentar levantar una pesa. Asimismo, pidió ayuda para financiar monetariamente la operación, ya que sus bonos como deportista no lo cubrían, llegando rápidamente a la meta de 25 mil dólares.

“Es devastador, amenaza su carrera”, explicó el entrenador, comentando que habrá que esperar la evolución del deportista para saber si podrá volver a levantar un peso igual o superior.

Todo un éxito

“Me operaron anoche y ahora me estoy recuperando. La cirugía solo debía durar 1 hora, pero desafortunadamente tomó 4 horas. Tomó más tiempo de lo esperado porque el doctor tuvo que reconstruir completamente mi pectoral. También tuve un pequeño desgarro en mi bíceps”, detalló Ryan Crowley después de su operación

También agradeció a todos quienes hicieron posible la intervención.

“Un enorme agradecimiento a todos los que me han donado, me han enviado mensajes y me han enviado todo su amor y mejores deseos. Realmente no podría haber pasado por esto sin todo su apoyo. Todo significa mucho para mí”.