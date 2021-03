Una verdadera locura cometió un hombre en el zoológico de San Diego, Estados Unidos, al ingresar a la jaula de los elefantes solo para tomarse una foto.

El hecho se agravó aún más porque lo hizo con su hija de dos años, ante la mirada atónita de los asistentes al recinto.

En la imagen se ve cuando el elefante aparece por su espalda, saliendo rápidamente del lugar. Claro que antes dejó caer a la menor.

Dad trespassed into African Elephant Shaba's habitat at the San Diego Zoo Friday afternoon. Dad was arrested. @10News pic.twitter.com/6nAyjzKm0Y