La desaparición, y posible muerte, de una mujer londinense de 33 años cuando volvía a su casa desató las voces de mujeres en el Reino Unido que compartieron en las redes sociales cientos de experiencias de acoso y amenazas por hombres.

Sarah Everard, una joven ejecutiva de marketing, había estado visitando a unos amigos en Clapham, al sur de Londres, y regresaba a su casa en Brixton, a unos 50 minutos a pie, cuando desapareció cerca de las 21:30 horas del 3 de marzo.

Para aumentar la conmoción, un agente de una unidad de élite de la policía londinense encargada de proteger las delegaciones diplomáticas fue detenido como sospechoso de asesinato y se hallaron unos restos humanos que estaban siendo analizados.

El policía también es sospechoso de actos de exhibición sexual.

El primer ministro, Boris Johnson, dijo estar "conmocionado" por la desaparición de Everard, como el resto del país, donde el caso desencadenó una oleada de reacciones en las redes sociales de mujeres que se identificaban con la joven de 33 años.

"Lo ocurrido a Sarah Everard ha conmocionado a tantas mujeres porque también nosotras sopesamos a diario las mismas cosas que ella. Tomamos el camino más largo y bien iluminado, rechazamos el miedo diciéndonos 'no seas tonta, tienes todo el derecho a ir sola a casa por la noche y estar segura'", tuiteó Kate McCann, reportera política de Sky, en un mensaje retuiteado más de 16.000 veces.

"Todas mis amigas se ha sentido inseguras en algún momento al volver a casa", escribió también la periodista de la BBC Karen Morrison, compartiendo una captura de pantalla de WhatsApp en que una de sus amigas cuanta todos los taxis tomados en su vida "sólo para que no me violen y me maten".

Una encuesta de YouGov para ONU Mujeres Reino Unido revela la magnitud del problema: el 80% de las mujeres de todas las edades declaran haber sido acosadas en lugares públicos, y el 97% de las mujeres de entre 18 y 24 años declaran haber sufrido acoso sexual.

"No es culpa tuya"

Claire Barnett, directora ejecutiva de ONU Mujeres en el Reino Unido, lo calificó de auténtica "crisis de derechos humanos". "Seguir diciendo que este problema es demasiado difícil de resolver no es suficiente. Hay que resolverlo ya", afirmó, citada por el periódico The Guardian.

La jefa de la policía londinense, Cressida Dick, subrayó que "afortunadamente es increíblemente raro que una mujer sea secuestrada en nuestras calles". "Pero comprendo perfectamente que, a pesar de ello, las mujeres londinenses y el público en general -en particular quienes viven en la zona donde desapareció Sarah- esten preocupados", reconoció el miércoles, anunciando patrullas adicionales en la zona.

El debate también ha suscitado llamados para dejar de culpar a las mujeres y educar a los hombres.

"A todas las mujeres que envían mensajes de texto a sus amigos para avisarles de que están a salvo en casa, que llevan zapatos planos por la noche para poder correr si lo necesitan, que tienen las llaves en la mano listas para usar, no es culpa suya", tuiteó Anna Yearley, codirectora de la oenegé de derechos humanos Reprieve.

"A las chicas se nos dice: 'no te pongas algo demasiado corto' (...), 'no te emborraches, serás demasiado vulnerable' (...) ¿Cuándo vamos a empezar a decir a los chicos y a los hombres que no ataquen a las mujeres?", se preguntaba la diputada laborista británica Alex Davies-Jones en Twitter.

Stuart Edwards, un hombre que vive cerca de donde desapareció Sarah Everard, preguntó en un tuit que se hizo viral qué podía hacer para que las mujeres se sintieran más seguras, lo que desencadenó más de un millar de sugerencias, como mantener la distancia para que las mujeres no se sientan seguidas o amenazadas.

El sábado por la noche está convocada una concentración en Clapham "por todas las mujeres amenazadas en nuestras calles".