¿Qué pasó?

Un hombre de 19 años fingió su propio secuestro para no tener que ir a trabajar y acabó detenido cuando se constató que la historia era falsa.

La Policía de Coolidge, Arizona, en Estados Unidos, informó que habían detenido a un joven que simuló haber sido raptado, estando amordazado y amarrado de manos mientras yacía en el piso.

"Emitimos este comunicado para ofrecer hechos y aclarar una serie de rumores que están circulando en relación a un incidente ocurrido el 10 de febrero", señalaron los oficiales en su cuenta oficial de Facebook.

Ese día, los agentes recibieron una alerta que había una persona atada y con un cinturón y un trapo en la boca, tal como si se tratase de un plagio.

El hombre, Brandon Soules, indicó a la Policía que había sido raptado por dos hombres enmascarados, que posteriormente lo habrían golpeado en la cabeza, dejándolo inconsciente para posteriormente subirlo a un automóvil por varias horas, hasta abandonarlo en el lugar donde fue hallado.

Investigación policial

Sin embargo, las investigaciones policiales determinaron que Soules había inventado la historia y que nunca hubo tal secuestro ni hombres enmascarados.

El joven fue detenido el 17 de febrero por haber entregado información falsa a la policía.

Luego del arresto, Brandon confesó que todo había sido una excusa para no presentarse a trabajar.