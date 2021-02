Una mujer en Houston, Texas (Estados Unidos) quiso aliviar el intenso frío que invadía su inmueble, pero tomó una decisión equivocada. La tormenta invernal la dejó sin servicio eléctrico; por ello, estacionó el vehículo encendido en el garaje sin advertir que los gases emitidos por la combustión son altamente tóxicos.

“Todo indica a que su auto estaba encendido, en el garaje que forma parte de la casa, para crear calor, ya que no tenían electricidad. Autos, parrillas, generadores, no deben ser usados cerca de una vivienda”, advirtió un comunicado de la policía en Twitter.

Initial indications are that car was running in the attached garage to create heat as the power is out. Cars, grills and generators should not be used in or near a building. 202