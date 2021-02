"En el mundo de la moda han cambiado muchísimas cosas. Ya no se mira solo la belleza, sino que se mira el mensaje", afirma Juan Pablo Dos Santos, quien estará debutando como modelo del Fashion Week de Nueva York.

El modelo y conferencista, de 21 años, sonríe a la vida a pesar de una difícil prueba por la que pasó hace casi dos años. Juan Pablo perdió una pierna completa y parte de la otra durante un choque en Caracas (Venezuela) cuando iba a una fiesta con su novia y su cuñado.

El trágico accidente

"Yo recuerdo estar en terapia intensiva y despertar a las tres de la mañana luego de tres días de hospitalización y darme cuenta que me faltaban mis dos piernas. Fue uno de los momentos más duros. Fue en donde me di cuenta realmente de lo que había pasado", dijo el joven, quien estudió Administración de empresas.

Aseguró que el día del accidente se atravesaron tres vehículos por la vía y ellos, con la intención de evitar lo que podía ser un asalto, dirigieron el carro hacia un costado, pero se volcaron.

“La defensa de metal entró al carro y es la que destroza mi pierna izquierda por completo y a mi pierna derecha la amputa de una vez", recordó el joven modelo de ascendencia lusa.

"Si él puede, ¿por qué yo no?"

Tres meses después de la tragedia, un donante anónimo pagó los gastos médicos y las prótesis que necesitaba para empezar una nueva vida.

A pesar de los momentos difíciles que pasó, la nueva realidad fue asumida como un reto. Juan Pablo se llenó de ánimos y comenzó a entrenar su cuerpo. Aprendió a caminar con sus nuevas piernas y quiso dar testimonio al mundo de que aquel accidente no era el final de su historia. "No quiero causar lástima, quiero que la gente me vea y diga 'Guau, si él puede... ¿Por qué yo no?".

Modelo de alta costura

Luego de darse a conocer como motivador y conferencista con más de 320 mil seguidores en Instagram, se le abrieron puertas que no imaginaba.

Juan Pablo es ahora un modelo de alta costura. Recibió una invitación de la organización Fashion Designers of Latin America y del diseñador venezolano Carlos Sierra, para desfilar en la New York Fashion Week 2021.

Como todo un profesional, luce en sus redes sociales impecables diseños en locaciones de su natal Venezuela, siempre dejando a la vista sus prótesis.

"Esto del modelaje me parece que es una manera muy bonita de llevar este mensaje que quiero transmitir a mis seguidores, que es que, aunque todos tengamos discapacidades podemos seguir luchando para lograr nuestros sueños", dijo convencido.

Luego de su participación en Nueva York se concentrará en escribir un libro y continuar su misión de vida: demostrar que no hay límites para la voluntad.