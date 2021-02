Un vendedor de automóviles en Turquía, que fue acusado de robar dinero del negocio para el que trabajaba, supuestamente trató de matar a su jefe al agregarle saliva de un paciente con coronavirus a su bebida.

El caso salió a la luz después de que el propietario del concesionario de automóviles Ibrahim Unverdi afirmó que uno de sus empleados intentó matarlo con la saliva que compró a un paciente positivo para Covid-19.

Unverdi alegó que Ramazan Cimen, quien había trabajado durante tres años en su concesionario de automóviles en Adana, al sudeste de Turquía, había echado saliva a su bebida antes de robar el dinero.

Pagó 70 dólares por la saliva

Antes de que Ramazan Cimen desapareciera, Ibrahim Unverdi le había dado el dinero de las ventas de los vehículos para llevarlas hacia la oficina.

Cuando el jefe del concesionario finalmente pudo comunicarse con él por teléfono, Cimen le dijo que le había entregado 30.000 dólares a un hombre que le había prestado dinero y le estaba cobrando intereses, según informó el diario Milenio.

Unverdi afirmó que otro miembro del personal le avisó previamente que el sospechoso había comprado saliva contaminada con Covid por alrededor de 70 dólares y supuso que Cimen le había añadido la saliva a su bebida antes de robar el dinero, pero afortunadamente no la bebió.

Luego de que el intento de contagio fracasara, Ibrahim dijo a los fiscales que comenzó a recibir mensajes amenazantes de Cimen, quien se enfureció después de que el incidente fue reportado en la prensa. "No pude matarte con el virus. La próxima vez te dispararé en la cabeza", dijo en una de las amenazas.

'Hayatımda böyle bir öldürme tekniği görmedim, perde açmaya korkuyoruz'



Personeli parasını çaldı, koronavirüs bulaştırmaya çalıştı, şimdi de ölümle tehdit ediyorhttps://t.co/02NLOYhRTl pic.twitter.com/t3JruQFR1i — KararHaber (@KararHaber) January 29, 2021

Por otro lado, el empresario dijo que "es la primera vez que oigo hablar de una técnica de asesinato tan extraña. Gracias a Dios no me he enfermado (...) si me hubiera infectado con Covid-19 podría haber infectado a mi familia y a los que me rodean. Al menos, si me disparara en la cabeza yo sería el único que moriría", dijo Unverdi.

Ibrahim presentó una denuncia penal contra Ramazan Cimen, quien ahora ha sido acusado formalmente de intento de asesinato y comportamiento amenazador y está siendo perseguido por la policía.

