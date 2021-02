Un policía de 25 años identificado como Matías Ezequiel Martínez fue detenido en Argentina acusado de matar a su expareja Úrsula Bahillo, de 18 años, tras propinarle una serie de puñaladas. Según se informó, el sujeto hace meses que hostigaba a la víctima.

Tras el hecho, el presunto autor habría intentado quitarse la vida, sin embargo, no tuvo éxito y posteriormente fue trasladado a un recinto de salud. "Tenía licencia por problemas psiquiátricos", según dijo a la prensa el secretario de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni.

Tras los hechos, el medio informativo trasandino Todo Noticias reveló los audios y mensajes que le había mandado Úrsula a su amiga previo al ataque de Martínez. En la conversación la víctimas señaló: “Yo tengo una perimetral (orden de alejamiento) y él la rompió, por eso fui a denunciarlo de nuevo”.

En ese mismo audio, Bahillo señaló: “Me amenazó, me dijo que quería hablar conmigo y que me bajara de la moto”. Ante la respuesta de su amiga de haber visto al sujeto, la víctima expresó “Ay, amiga, ¿en serio lo viste? Necesito testigos. Cuando lo vi, fui directamente a la comisaría a denunciarlo. ¿Lo viste? Me volvió el alma al cuerpo”.

Además, también salieron a luz chats antiguos donde le relataba a su amiga lo mal que lo pasaba producto de las agresiones: “Me tiene amenazada de muerte, por eso tengo miedo amiga... siete meses me pegó, me callé siempre, hasta que me vi muerta. Por eso lo denuncié”.

El crimen de Úrsula

El crimen ocurrió el lunes por la noche cuando Úrsula Bahillo, de 18 años, fue hallada muerta con heridas de arma blanca en una zona rural de Rojas, 240 km al noroeste de la capital argentina.

Un tío del uniformado fue quien alertó a los servicios de emergencia tras recibir un llamado del presunto agresor. Al llegar la policía al lugar, el sujeto intentó escapar, pero fue apresado.

Patricia Nassutti, madre de la joven, dijo que “hace meses habíamos denunciado el hostigamiento de esta persona hacia mi hija, hasta un fin de semana que fuimos a la Comisaría de la Mujer y nos mencionaron que no tomaban la denuncia porque era fin de semana”.