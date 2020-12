Presentadora, coordinadora y productora de televisión. Lara Trump destacó durante la última campaña de su suegro, Donald Trump, por su férrea defensa a las políticas del mandatario republicano en sus cuatro años en la Casa Blanca.

Hija de un constructor de barcos y una ama de casa, nació y se crió en Wilmington, Carolina del Norte. Proveniente de una familia de clase media, desde niña destacó por ser una gran deportista y su participación en distintas competencias de atletismo. Fue entonces cuando encontró su pasión en el periodismo deportivo.

Estudió Comunicación en la Universidad Estatal de Carolina del Norte, se graduó en 2005, y trabajó en un canal de televisión local. Poco tiempo después se fue a vivir a Nueva York donde realizó un curso de repostería, una de sus más grandes pasiones, en el prestigioso Instituto Culinario Francés.

En 2012, Lara Trump fue contratada como coordinadora de guión para el programa “Inside Edition” de la CBS. Un año más tarde ocuparía el puesto de productora asociada del canal. Se mantuvo en el cargo hasta 2016, cuando decidió dejar la televisión para dedicarse a la campaña electoral de su suegro.

Conoció de forma casual a Eric Trump en 2008 tras una salida con amigos. Según ha declarado, el tercer hijo del magnate republicano tardó tres meses en pedirle una cita, cuando finalmente salieron a cenar. “Fue la mejor cita de mi vida. Simplemente me enamoré”, señaló a Star News.

A cinco años de esa salida, Eric Trump le pidió matrimonio. Se casaron el 8 de noviembre de 2014 en una ceremonia que contó con 400 invitados. En septiembre de 2017 nació su primer hijo, Eric Luke, y dos años después llegó Carolina Dorothy.

Su participación en ambas campañas la puso en la primera línea de la política estadounidense. En medio de las acusaciones de fraude en las elecciones del 3 de noviembre, el New York Times informó que la mujer de 38 años “dijo a sus cercanos que planeaba postularse para el Senado en 2022”, específicamente, por su estado natal, Carolina del Norte.

Rumores que nacen luego de que el actual representante, Richard Burr, anunciara que no se presentará a la reelección. Su fiel defensa a las políticas de Donald Trump la harían la candidata ideal para defender el legado del republicano. Incluso, algunos medios locales la mencionan como su heredera ideal: un lenguaje parecido, frases fuera de lugar y exageradas, dejarían fuera del mapa político a la hija del mandatario, Ivanka.

I don’t know who needs to hear this but, legitimate ballots do not come packed in a suitcase.