Rylee Rose Black, una niña de 3 años, perdió la vida luego de ser abandonada durante ocho horas en el interior de un automóvil en Townsville, Australia, mientras sus padres miraban una serie de Netflix.

Laura Black, madre de la pequeña, y su padrastro Aaron Hill salieron del vehículo en medio de una acalorada discusión y olvidaron a la pequeña, quién se encontraba dormida en el interior del Toyota Landcruiser Prado, según difundió la revista People en Español.

Horas más tarde, al regresar al auto para buscar a sus otras hijas a la escuela, descubrieron a la menor inconsciente. La trasladaron urgentemente al hospital. Sin embargo, los médicos no pudieron hacer nada por ella.

Expertos indican que la niña pudo haber estado sometida a altas temperaturas.

Ahora la pareja, que se encuentra en libertad luego de pagar una fianza, enfrenta una acusación de homicidio involuntario, que se discutirá en una corte australiana el próximo 24 de febrero.

A Townsville mother, charged with the manslaughter of her three-year-old daughter, has been granted bail. Laura Peverill walked from court "emotionless" after it was heard she allegedly watched TV, while Rylee Rose Black was locked in a hot car. https://t.co/D8AAu6HHqy #7NEWS pic.twitter.com/HJFnSIgZIh