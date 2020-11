El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, despidió este martes al más alto funcionario de seguridad electoral del país por rechazar las denuncias del mandatario sobre un presunto fraude "masivo" en las recientes elecciones ganadas por el demócrata Joe Biden.

Dos semanas después de su derrota, el mandatario republicano sigue asegurando que ganó y afirma, sin ninguna prueba, que hubo irregularidades en las presidenciales.

Las agencias encargadas de la seguridad electoral le llevan la contraria y consideran que estos comicios fueron "los más seguros de la historia de Estados Unidos".

El desencuentro entre el presidente y esos organismos se saldó con el despido de Chris Krebs, el director de la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad (CISA), que en los últimos días se había dedicado a negar las acusaciones de fraude electoral de Trump.

"La reciente declaración de Chris Krebs sobre la seguridad de las elecciones de 2020 fue muy inexacta, ya que hubo muchas cosas inapropiadas y fraude", tuiteó Trump.

"Por lo tanto, con efecto inmediato, Chris Krebs ha sido destituido", escribió.

The recent statement by Chris Krebs on the security of the 2020 Election was highly inaccurate, in that there were massive improprieties and fraud - including dead people voting, Poll Watchers not allowed into polling locations, “glitches” in the voting machines which changed...