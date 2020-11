El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, reiteró este martes su despreocupación por el coronavirus y manifestó ante sus compatriotas: "Tienen que dejar de ser un país de maricas".

"Todo ahora es pandemia, hay que acabar con eso. Lamento los muertos, lamento. Todos nos vamos a morir un día, aquí todos van a morir. No sirve de nada huir de eso, huir de la realidad. Tienen que dejar de ser un país de maricas. Tenemos que enfrentar de pecho abierto, luchar", dijo el ultraderechista en el Palacio del Planalto, sede del gobierno federal.

Las declaraciones fueron dadas durante un discurso oficial sobre el turismo. "Ustedes se fueron al suelo en esa pandemia, que fue sobredimensionada", dijo a los presentes.

Erika Kokay, diputada federal y activista por los derechos de la comunidad LGBT, expresó un duro cuestionamiento hacia el ultraderechista.

"Bolsonaro es un ser repugnante. El cobarde desde lo más alto de su privilegio se burla del pueblo brasileño, diciendo que Brasil debería 'dejar de ser un país de maricas” en la pandemia", dijo.

Bolsonaro é um ser repugnante. O covarde do alto do seu privilégio zomba do povo brasileiro, ao dizer que o Brasil devia “deixar de ser um país de maricas” na pandemia.

Mais de 160 mil mortos e o genocida, que nada fez até aqui, quer exigir que o povo se lance no precipício? pic.twitter.com/oTVFe87ICG